Perché Theo Hernandez non gioca titolare in Milan-Torino: infortunio o scelta tecnica, il motivo dell'esclusione

Getty Images

La Serie A 2024/25 del Milan si apre con una sorpresa. In occasione della sfida contro il Torino, giocata a San Siro e prima gara ufficiale della nuova stagione, Paulo Fonseca ha tenuto fuori dai titolari Theo Hernandez. Il terzino francese si è accomodato in panchina, con Saelemaekers e Calabria a coprire le fasce della difesa del Diavolo.Il motivo è legato ad una scelta tecnica e non un infortunio accusato da Theo Hernandez. Il tecnico portoghese ha deciso di dare continuità alla squadra vista nella tournèè negli USA, con Theo che è stato uno degli ultimi a rientrare dall'impegno di Euro 2024.

Nessun problema fisico, dunque, per il calciatore transalpino, che già a partire dalla prossima sfida potrebbe tornare titolare, ovvero dal match di sabato 24 agosto al Tardini contro il Parma.