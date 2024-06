Perché Tomori non è stato convocato per gli Europei 2024

Getty Images

è uno dei grandi esclusi dell'Inghilterra dall'elenco dei convocati per l'Europeo che si giocherà in Germania da venerdì 14 giugno al 14 luglio. Il ct Southgate ha fatto fuori il difensore del Milan anche dalla lista dei 30 pre-convocati,. Non è la prima volta che Tomori viene lasciato a casa, l'ex Chelsea ha saltato per scelta tecnica anche l'ultimo Europeo vinto dall'Italia proprio nella finale contro l'Inghilterra e il Mondiale in Qatar.

- Eppure durante la stagione il difensore quando era a disposizione è sempre stato titolare nel Milan di Pioli;, ha saltato tre partite per squalifica ed è stato fuori da fine dicembre 2023 a febbraio inoltrato di quest'anno per una lesione muscolare al al bicipite femorale destro. E' rientrato a inizio marzo a gara in corso contro la Lazio. Contratto in scadenza a giugno 2027, Tomori sarà un punto fermo anche nel Milan di Fonseca.- L'Inghilterra è inserita nel gruppo C di Euro 2024, nel girone con Slovenia, Danimarca e Serbia, contro la quale giocherà la prima partita in programma domenica 16 giugno alle 21., i due dovrebbero partire titolari insieme a Saka nel 4-2-3-1 con Kane unica punta. Senza la convocazione di Tomori, nella rosa di Southgate non c'è nessun giocatore di Serie A.