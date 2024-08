Perisic, è ufficiale l'addio all'Hajduk Spalato: da Como e Monza al Genoa, si riapre la pista Serie A

52 minuti fa



Il ritorno in Serie A è ancora possibile. L'ex esterno dell'Inter, Ivan Perisic, vicino ieri a tornare in Italia proprio allo scoccare del gong di chiusura del calciomercato, è stato conteso tra Monza, Como e Genoa. Oggi è però arrivato l'addio ufficiale all'Hajduk Spalato di Gennaro Gattuso e quindi il croato ex Inter dovrà cercare un'altra sistemazione, che potrebbe prevedere una delle tre piazze sopra citate, ancora alla ricerca di rinforzi.



ADDIO ALL'HAJDUK SPALATO - L'ex Inter ha risolto il contratto con l'Hajduk Spalato, come comunicato dallo stesso club croato: "Venerdì sera l'HNK Hajduk e Ivan Perišić hanno risolto di comune accordo il contratto secondo le condizioni prestabilite. Il leggendario giocatore della nazionale croata è tornato a Poljud nel gennaio di quest'anno dopo più di 17 anni da quando ha lasciato il mondo e ha fatto un'impressionante carriera calcistica. Ha lasciato l'Hajduk nel 2006 senza fare un'apparizione ufficiale con la squadra senior. Quest'anno, dopo la riabilitazione da un grave infortunio al ginocchio, ha giocato un totale di 12 presenze ufficiali con i Bianchi, segnando un gol contro l'Istra 1961 a Pola la scorsa stagione. Ivan, grazie di tutto, ti auguriamo tanta felicità, salute e successo nel proseguimento della tua carriera calcistica.