Inter, affaticamenti muscolari per Calhanoglu e Bastoni: le condizioni

21 minuti fa



Tanti sorrisi in campo per l'Inter di Simone Inzaghi che ha letteralmente dominato contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, sconfiggendola per 4-0, grazie alla doppietta di Marcus Thuram, alla rete di Nicolò Barella e all'autogol di Berat Djimsiti. Ma, tra la soddisfazione generale e la festa creata dai tifosi nerazzurri presenti a San Siro, c'è anche qualche preoccupazione.



Durante Inter-Atalanta, come riportato da DAZN, hanno lasciato il campo in anticipo Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu. I due nerazzurri sono stati sostituiti nel secondo tempo da Inzaghi a causa di due affaticamenti muscolari: per il difensore si tratta di un affaticamento al soleo della gamba destra, mentre il turco ha accusato un affaticamento ai rotatori dell'anca sinistra. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore per capire le reali condizioni dei due calciatori della società di Viale della Liberazione.