Perù-Cile: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Partita : Perù-Cile

: Perù-Cile Data : sabato 22 giugno 2024

: sabato 22 giugno 2024 Orario : 02.00

: 02.00 Canale TV : Sportitalia

: Sportitalia Streaming: Sportitalia, MOLA

Dopo il successo dei campioni in carica dell'Argentina, che hanno aperto l'edizione 2024 della Copa America negli Stati Uniti, ecco di scena l’altra sfida del Girone A. Ilsfida il, all'esordio nella competizione.La partita tra, in programma per la prima giornata della fase a gironi di Copa America, si giocherà nella notte tra venerdì 21 giugno e sabato 22 giugno alle ore 2 italiane. Per quanto riguarda la copertura televisiva in tv e in streaming, sarà possibile seguire la gara in diretta e in chiaro su Sportitalia. Trasmetterà la Copa America anche MOLA Tv, previo abbonamento. Per godersi tutte le gare della rassegna in scena negli Stati Uniti sul piccolo schermo basta scaricare l'app della piattaforma sulla propria smart tv abilitata al servizio. In alternativa, potrà essere installata su dispositivi mobili come pc, smartphone o tablet oppure seguire il match sul sito ufficiale di MOLA. La gara potrà essere vista in streaming gratuitamente sull'app di Sportitalia oppure sul sito dell'emittente.

Gallese; Araujo, Zambrano, Abram; Advincula, Sergio Peña, Cartagena, Quispe, Marcos Lopez; Lapadula, Edison Flores. Ct: FossatiBravo; Isla, Catalan, Lichnovsky, Suazo; Marcelino Núñez, Pulgar; Davila, Sanchez, Valdes; Vargas. Ct: Gareca