Damir Ceter, attaccante del Pescara, ma di proprietà del Cagliari, parla a il Messaggero, commentando così i paragoni con Zapata e Lukaku: "Mi piace sentire dire che somiglio a Zapata e Lukaku. Fra i due preferisco l’interista che ha una tecnica incredibile per la sua stazza fisica. A Pescara sono in prestito, ma vediamo cosa accadrà in futuro. Qui mi sto trovando molto bene e per me sarebbe bello giocare in una piazza come questa".