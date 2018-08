Claudio Marchisio non è più un intoccabile per la Juventus, questa non è una novità. Ma sta soprattutto diventando un problema da risolvere, un po' come Gonzalo Higuain fino a qualche settimana fa, prima della cessione al Milan; perché il centrocampista bianconero oggi è considerato sul mercato e il suo ingaggio resta pesante, si cerca una soluzione per accontentare tutte le parti in causa. Gli ultimi aggiornamenti sul destino di Marchisio da Palazzo Parigi, quartier generale bianconero a Milano.