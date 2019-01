Nella stagione scorsa Higuain aveva segnato 23 gol in 50 partite ufficiali con la Juventus. Cutrone, alla sua prima vera stagione nel Milan, era arrivato a 18 reti in 46 gare, però molte giocate solo nella ripresa, tant’è vero che l’argentino aveva firmato le sue 23 reti in 3.877 minuti, Cutrone in 2.681, vale a dire 1.200 minuti in meno. Ma i dati, l’esuberanza, la rabbia, la cattiveria, insomma l’inzaghismo del giovanotto non erano stati sufficienti per preferirlo al grande colpo del mercato rossonero. Quindi,, ma quest’ultimo dato (che come capacità realizzativa mette ancora dietro l’argentino al giovane italiano) ormai non ci interessa più, visto che il Pipita è già del Chelsea. Ci interessa invece la cifra che riguardaE se i gol hanno un peso specifico (e lo hanno),E se sì, chi dei due deve lavorare in funzione dell’altro? Chi deve cedere il regno dell’area? Che siano due prime punte non c’è dubbio, basta vedere come si infilano centralmente nelle difese avversarie, come si muovono verticalmente, come vedono e sentono la porta. Se Higuain, nei due anni di Juve, aveva modificato un pochino il suo gioco, mettendosi a disposizione della squadra più di quanto aveva fatto a a Napoli, Piatek proprio no. Ha cominciato subito a fare gol, a farne tanti, e il Genoa ha impostato il proprio gioco con un unico terminale, il polacco., se davvero Gattuso avesse in mente un’idea di quel tipo. Questo se Rino decide di andare avanti col 4-3-3. Se gira sulMica facile. Ma Gattuso deve provarci anche perché in questi casiGIOCA A FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su