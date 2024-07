Getty Images

Pioli all'Al Ittihad: una delle sue prime partite sarà contro l'Inter

un' ora fa



Stefano Pioli è a un passo dal diventare il nuovo allenatore dell'Al Ittihad. C'è l'accordo tra il tecnico e il club saudita, pronto a ingaggiarlo per tre anni e a pagargli uno stipendio di oltre 15 milioni di euro all'anno.



La squadra di Pioli e, tra gli altri di Karim Benzema e N'Golo Kanté, ha in programma diverse amichevoli da disputare in Europa. Oltre a quelle contro il Betis e contro il Siviglia, il prossimo 7 agosto i sauditi saranno in campo a Monza per affrontare l'Inter, squadra che in passato ha dato qualche dispiacere all'allenatore parmense.