Pioli e il retroscena sul ruolo di Pulisic

La miglior stagione in carriera di Christian Pulisic arriva grazie...alla scelta di inizio stagione di Stefano Pioli di cambiargli ruolo. A spiegare il retroscena è stato lo stesso allenatore rossonero che, parlando in conferenza stampa dopo la vittoria per 1-0 sull'Empoli in cui proprio l'attaccante americano è stato decisivo, ha chiarito cosa lo ha portato a giocare in quel ruolo.



CAMBIO RUOLO - "La medicina per Pulisic è stato coinvolgerlo in un certo tipo di lavoro, lui è molto disponibile e va gestito. Ha delle scelte in campo sempre perfette. Lui all'inizio era convinto che a sinistra avrebbe reso di più, ma forse lì vuole sempre la palla addosso. Invece a destra va molto spesso in profondità e mi piace di più".