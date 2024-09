Pioli in Arabia Saudita? Ecco come può aiutare il Milan con Fonseca

. Varie sono le indiscrezioni circolate sul destino dell’ex allenatore del Milan che, nel corso di quest’estate, è stato più volte avvicinato dalle sirene del mondo saudita. In particolar modo, nell’ultima sessione è stato l’Al-Ittihad a tentare il tecnico emiliano: una trattativa sfumata dopo che la formazione della Saudi Pro League ha scelto di assumere il francese Laurent Blanc al posto dell’argentino Marcelo Gallardo. Tuttavia,

Secondo quanto è stato riportato da Falahsport,, guida tecnica dell’Al-Nassr,già a partire dalla prossima sfida di campionato (in calendario venerdì contro l’Al-Ahli):per assumerne la carica e divenire il manager di una rosa stellare, che vede tra i componenti anche un giocatore da 901 gol in carriera, ovvero Cristiano Ronaldo. Una trattativa che può entrare nel vivo nel corso dei prossimi giorni, in particolare dopo l’impegno di Saudi Pro League.

Ma facciamo un passo indietro e partiamo da una certezza: per quanto appreso da Calciomercato.com,. Tre impegni fondamentali (Venezia, Liverpool in Champions League e derby di campionato contro l’Inter) a San Siro, da non sbagliare, nel risultato e nell'atteggiamento: altrimenti, nonostante le smentite di rito e la volontà di iniziare un nuovo progetto con l'ex Lille, sarà difficile mantenere salde le posizioni nella sala dei pulsanti della società rossonera.

Nell'eventualità di un allontanamento di Fonseca, i rossoneri si ritroverebbero ad avere tre allenatori sotto contratto, con annessi esborsi economici, visto che l’ex tecnico Stefano Pioli è ancora sotto contratto con il club sino al 30 giugno 2025. Lo scorso 24 maggio, le parti si sono dette addio, non ufficializzando mai, però, la rescissione consensuale dell’accordo che li legava. Un dettaglio da considerare. Non si è trattato di un esonero, infatti, ma

, ma, in caso di trattativa portata a buon fine con la società saudita, ecco che tornerebbe di moda la risoluzione di contratto con il club meneghino: un risparmio importante per le casse rossonere che, a libro paga, hanno anche un ingaggio da 3 milioni netti di euro per Fonseca. Ribadendo come non sia immediatamente a rischio (seppur siano già circolate alcune voci su possibili sostituti – da Allegri a Sousa -),

