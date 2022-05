L'allenatore del, ha parlato a Dazn nel post partita della vittoria scudetto contro il Sassuolo."Son felice per i miei giocatori, per me, per il mio staff, per i miei dirigenti e per tutti i tifosi. L'abbiamo meritato per come ci abbiamo creduto e per come abbiamo giocato"."Siamo stati più continui. Se arrivi qui è perché siamo stati i più continui. L'ultima partita con lo Spezia non la dovevamo perdere. I giocatori hanno avuto una continuità, una forza mentale, non hanno mai mollato. Dal primo all'ultimo, chi ha giocato di più e chi di meno. L'abbiamo meritato perché siamo stati i più concreti. Abbiamo ribaltato un derby, abbiamo vinto con la Roma, con la Lazio, col Napoli...."Ho allenato una squadra forte, ho dei dirigenti come Maldini e Massara che mi hanno sempre supportato. Hanno creato un mix di giocatori giovani e di esperienza. Noi abbiamo creato una mentalità vincente e da lì abbiamo costruito il successo"Io mi sono divertito e con lo staff ci siamo divertiti. Ogni soluzione l'abbiamo studiata per darci un vantaggio sia in fase difensiva che offensiva. Tutti i giocatori sapevano cosa fare e io ho trovato piacere ad allenare questi ragazzi"."Noi volevamo migliorare la classifica dell'anno scorso e sapevamo che migliorandola potevamo ambire a qualcosa di importante. La difesa è stata la chiave, siamo riusciti a migliorare la fase difensiva, aggredendo come degli animali gli avversari e da lì è nato il vantaggio sulle altre"."La mia idea di lavoro è quella di migliorare i gicoatori che ho a disposizione. Se però non c'è talento è difficile. L'abilità del club è stata darmi giocatori con grande talento. Serviva tempo e fiducia e la dirigenza ce l'ha data. E' stato un percorso che ci ha portato ad essere la squadra più forte""Theo ha tutto dentro di sé, lui ha fatto un salto di qualità per stare dentro al campo e della partita. Lui è un top in tutto. Complimenti a lui che è un ragazzo fantastico"."Tre immagini? La vittoria nel derby, a Roma con la Lazio, i discorsi di Zlatan e Simon Kjaer alla squadra che sono stati diversi. A livello personale sono contento, ma è normale"."Quando arrivi in un grande club e non hai vinto niente devi dimostrare. A luglio quando riprenderemo sarà di nuovo così, bisogna sempre dimostrare. I miei giocatori e il mio club mi hanno reso un allenatore migliore. Ma sinceramente devo ancora metabolizzare e mi fa un certo effetto stare nella storia del Milan"Alla mamma glielo’ho detto: mamma finalmente abbiamo vinto qualcosa. La dedica va a mio padre, ha fatto tutto per me e sarà felice e orgoglioso".