Inzaghi punta un'altra promozione: Pisa sogna la Serie A 35 anni dopo Simeone

(1-4 in casa contro la Cremonese) e che stava viaggiando a vele spiegate verso la Serie A. Ci voleva il Pisa, ma, soprattutto,l’uomo che sta facendo sognare un’intera piazza, a cui lLa vittoria per 3-1 in casa contro il Sassuolo, che arrivava da dieci vittorie nelle ultime undici, ha mandato in estasi la piazza toscana,. Sarebbe la seconda della sua carriera dopo quellanel 2020, la terza in totale considerando anche quella grandiosa nel 2017,

MISTER PROMOZIONE - Inzaghi – Filippo - è così. In Serie A deve ancora dimostrare qualcosa dopo il decimo posto alnel 2014/15 e gli esoneri dalle panchine dima nelle categorie inferiori chi lo ha deve tenerselo stretto perchéLa prima promozione era arrivata subito, alla prima esperienza dopo l’esonero dal Milan., neopromosso in Lega Pro,Era la squadra degli esperti Simone Bentivoglio e Maurizio Domizzi, ma anche dei giovani Simone Edera, Leo Stulac, che, oltre al campionato, si tolse anche la soddisfazione di vincereL’anno dopo, non contento, andò molto vicino al doppio salto in Serie A, ma1-1 al Penzo e 1-0 al Barbera per i rosanero, che persero, poi, la finale con il Frosinone.

Dopo Venezia ci fu Bologna e la parentesi non felice in Serie A,Era la stagione 2019/20, la stagione ricordata per il Covid, ma anche per tutti i record battuti dalla squadra di Pippo Inzaghi, che contava, al suo interno, calciatori del calibro di. Il Benevento riuscì nell’impresa di chiudere a ben 86 punti, ottenendocome mai nessuno è riuscito a fare nella storia della Serie B.: maggior numero di punti nel girone d’andata (46), maggior numero di successi in trasferta (12), punti totali (86), maggior vantaggio sulla seconda (18 punti), miglior attacco (67 gol) e miglior difesa (27) e vittorie totali (26).

L'ULTIMO SOGNO - Dopo un’avventura conclusa male con Massimo Cellino a Brescia nel 2022, il fallimento della Reggina nel 2023 – che aveva, comunque, portato ai playoff – e la delusione di Salerno, ecco il Pisa.Pippo vuole farlo ancora, vuole un’altra promozione, con l’obiettivo, poi di restare in Serie A. Una cosa alla volta, però. Ora c’è l’ultima dell’anno solare contro la Sampdoria al Ferraris, per chiudere in bellezza e mettere ulteriore pressione a Sassuolo e Spezia,