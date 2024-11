Pirlo: "Mondiale per Club? Inter e Juve non ci pensano, ma se la giocheranno. Chi guardo? Modric, Pedri e De Jong"

Getty Images

Intevenuto direttamente dai canali ufficiali della Fifa, l'ex centrocampista di Milan, Inter e Juventus, nonché ex-allenatore di Juventus e Sampdoria, Andrea Pirlo, ha parlato del futuro Mondiale per Club che nell'estate del 2025 vedrà Inter e Juventus fra le formazioni protagoniste.- "Purtroppo non posso più giocarlo, sarebbe stato bello perché il formato è molto interessante e sarà avvincente. La FIFA ha fatto un ottimo lavoro e sarà un'ottima esperienza"."In questo momento stanno pensando ad altro, al campionato e alla Champions, ma sicuramente arriveranno con voglia e piglio giusto".

"C'è entusiasmo, la gente ha voglia di vedere il calcio. La MLS sta crescendo ma vedere tante squadre così importanti sarà uno spettacolo per tutti negli USA dove guardano il calcio con passione"."Nel 2006 è stato il sogno realizzato, tutti i ragazzi pensano a questa cosa e io ho avuto la fortuna di coronarlo. Anche qui ci sarà un nuovo format, ci saranno squadre e Nazioni che non hanno mai partecipato. Anche per loro sarà un'esperienza unica e devono viverla al meglio. Quando vinci un mondiale porti gioia a tutto il popolo nazionale, col club solo ai tuoi tifosi. E' diverso ma le sensazioni sono ottime".

"Mi piace Modric, Pedri, De Jong, giocatori tecnici che sono il bello del calcio".