Sono stato uno dei grandi avversatori di. Non lo consideravo un allenatore degno di guidare la Juventus e, in fondo,. Senza ricorrere a esperienze personali che potrebbero far sorridere i nesci (ho più panchine io nel calcio femminile che lui in quello maschile),. In effetti, Andrealo presentò alla stampa come nuovo tecnico dell’Under 23, la squadra che partecipa alla serie C, ma, al termine di un campionato vinto e del nono scudetto conquistato, ma anche di una dolorosa eliminazione dalla Champions League.Detto che, secondo me,, il ricorso a Pirlo è stata una. Accade quando qualcuno si crede più bravo di tutti ed ipoteca il futuro come se possedesse la forza del. EAd onor del vero, se Pirlo è andato malissimo in campionato (mai in corsa per lo scudetto e quarto, per il rotto della cuffia, negli ultimi venti minuti della serie A),. In fondoottenendo dalla critica ben altra considerazione e, dalla società, il prolungamento del contratto. Invece,(peraltro pagato due milioni di euro netti) visto che non gli andava né di scendere di categoria, né di saltare in corsa su un cavallo mezzo azzoppato e in lotta per scampare alla retrocessione. Tutto questoAl contrario, con mia grande sorpresa,, società turca che, l’anno scorso, ha finito il campionato turco all’ottavo posto sotto la guida di un altro italiano, Francesco Farioli.. Di solito, anche per ex calciatori importanti come lui, succede il contrario: prima la gavetta e poi, se le si meritano, le grandi squadre.. Senza, però, i giannizzeri che parlavano di lui come di un predestinato, un formidabile ex giocatore pronto a riversare tutto il suo genio in panchina e sul campo di allenamento.. Pirlo non so ancora come sarà, ma il fatto che, quindi da un campionato duro e teoricamente minore, è. Buona fortuna, dunque.