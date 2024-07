Getty Images

Pirola va all'Olympiacos: ai dettagli la cessione da parte della Salernitana

Alessandro De Felice

57 minuti fa



Lorenzo Pirola va in Grecia, giocherà la Super League Ellada e l'Europa League con la maglia dei campioni della Conference League dell'Olympiacos. Lui e il suo agente Beppe Riso sono attesi al Pireo per definire l'accordo con la società del presidente Marinakis, che proprio ad Atene ha battuto la Fiorentina in finale lo scorso 29 maggio.



Ancora da definire la formula della cessione del classe 1999 scuola Inter, che la Salernitana valuta circa 3 milioni di euro.