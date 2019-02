Il flop delche rischia di compromettere il sogno delladi arrivare ad alzare la Champions League ha aperto un enorme capitolo sul rendimento attuale della squadra allenata da. Più che il 2-0 finale, parziale che a dire il vero avrebbe potuto essere più ampio, ha colpito la quasi totale assenza di gioco e di idee nella costruzione della manovra del club bianoncero, messo in difficoltàsia sul piano del palleggio che su quello dell'intensità. E se da una partita non si può giudicare una stagione, analizzando i dati e le statistiche in Champions di colui che dovrebbe essere il faro del centrocampo bianconero,, appare evidente come, a centrocampo, la Juventus abbia un grande problema.È vero, contro i Colchoneros il bosniaco aveva la "scusante" della febbre che lo sta tutt'ora tormentando (Allegri in conferenza ha scherzato: 'ieri era nelle mani di Cristo' ndr.), ma paragonando il rendimento di Pjanic con quello dei centrocampisti della altre big d'Europa con ruolo e minutaggio simile al suo appare evidente come, o in fase difensiva o in quella offensiva, il bosniaco sia lontano dagli standard europei di livello top.Mettendo a confronto le statistiche di Pjanic con quelle di Kroos (Real Madrid), Busquets (Barcellona), Rodri (Atletico Madrid), Fernandinho (Manchester City) e Pogba (Manchester United) che hanno tutti all'attivo almeno 500 minuti in questa Champions, appare evidente comePjanic è sicuramente quello che spende maggiori energiema anche quello che perde maggiormente lucidità nei passaggi lunghi (solo Rodri peggio di lui) verso le punte e in quelli giocati oltre la linea di metà campo. Inoltre, considerando la fase difensiva,e, soprattutto, ha una percentuale di duelli aerei vinti ampiamente insufficiente che non arriva al 30%.perché in rosa, ad oggi, non c'è un sostituto in grado di prenderne il posto migliorando quanto fatto finora dal bosniaco.Per permettersi Pjanic, infatti,è costretto a schierare una linea a 3 in mezzo al campo che richiede una condizione atletica al top (l'assenza die il calo disono letali in quest'ottica) e che snatura in parteentrambi più adatti ad una mediana a 2). Il problema, a Madrid come anche in un campionato dominato dal punto di vista dei risultati ma non del gioco, passa tutto da lì. E dai piedi di Pjanic.