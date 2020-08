Si aprono questa sera i playoff di Serie B. Ad affrontarsi, in gara secca, al Bentegodi, Chievo ed Empoli. Sesta contro settima, stanno vivendo un momento positivo: i clivensi arrivano da 3 vittorie nelle ultime 3, con vittoria decisiva all'ultimo respiro contro il Pescara; i toscani, invece, hanno vinto 2 delle ultime 3, compreso il derby contro il Livorno per 2-0 il 31 luglio.



14 vittorie, 14 pareggi e 10 ko: il Chievo, dopo il Benevento, è la squadra che ha perso meno partite al pari del Crotone. Ritmo da Serie A. L'Empoli, invece, dopo un inizio difficoltoso, ha svoltato con l'arrivo di Marino in panchina e con un ricco mercato di gennaio, che ha portato La Mantia, Tutino, Ciciretti, Henderson, Zurkowski e Fiamozzi. I precedenti in stagione sono finiti entrambi 1-1: ma oggi, per forza di cose, qualcuno ne uscirà vincitore.