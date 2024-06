IL TABELLINO



Carrarese-Vicenza 1-0



RETI: 6' Finotto



CARRARESE: Bleve, Illanes, Di Gennaro, Imperiale; Zanon, Schiavi, Capezzi, Cicconi; Panico, Palmieri, Finotto. All. Calabro.

VICENZA: Confente; Laezza, Cuomo, Sandon; De Col, Talarico, Rossi, Greco, Costa; Della Morte, Ferrari. All. Vecchi.

ARBITRO: Perri.



GOL E AZIONI SALIENTI



6' - GOL CARRARESE! Palla dentro dalla destra di Zanon per Finotto, che di testa porta subito in vantaggio i suoi! Primo gol su azione subito dal Vicenza in tutti i playoff!





Carrarese o Vicenza, Vicenza o Carrarese? Le due finaliste dei playoff di Serie C, che nella gara d'andata in casa del L.R. hanno pareggiato 0-0. Si scende in campo allo stadio dei Marmi di Viareggio alle ore 17:30

Se Carrarese-Vicenza finisse in parità, al termine dei 90 minuti regolamentari, con qualsiasi risultato,. Nella finale dei playoff di Serie C, infatti, non è presente la regola secondo cui, in caso di equilibrio nelle due sfide tra andata e ritorno, a essere promossa è la squadra meglio classificatasi in campionato.

