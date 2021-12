. E ancora una volta noi di Calciomercato.com possiamo vantarci di averne parlato quando le cose accadevano, non tre anni dopo e soltanto perché la magistratura mette sotto osservazione certe manovre pericolos e. Era già successo col plusvalenzificio della Juventus, che ha colto di sorpresa chiunque tranne noi . E adesso la scena si ripete col plusvalenzificio interista, del quale avevamo parlato prima che parlassimo di quello juventino Evidentemente, quando ne scrivevamo, non eravamo così paranoici come qualcuno voleva far credere. Avevamo solo individuato un problema reale. Soprattutto, vedevamo una grave criticità laddove il resto della stampa specializzata vedeva dei saggi di grande talento manageriale da parte delle dirigenze bianconera e nerazzurra.E tuttavia, nel giorno in cui dovremmo goderci il riconoscimento dei nostri meriti, siamo qui a dolerci di una nostra mancanza. C'è infatti che, nel quadro della serie di articoli sul Plusvalenzificio Italia inaugurata da poco . Ma poi per un motivo o per un altro abbiamo ritardato a farlo, fino a che non è arrivata la notizia di oggi sulla richiesta di documenti da parte della Guardia di Finanza. Quell'articolo verrà pubblicato nella giornata, ma almeno per una volta noi di Calciomercato.com siamo arrivati in ritardo. Succede anche ai migliori.@pippoevai