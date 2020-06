(La prima puntata è leggibile QUI Come quella di, giusto un esempio per iniziare. Classe 1996, difensore esterno, Masciangelo è uno fra i tanti calciatori passati dall'Under 23 della Juventus. Giunge in prestito nella seconda squadra bianconera a gennaio 2019, proveniente da Lugano. In Ticino era arrivato durante l'estate 2018 dopo aver disputato una stagione in Serie C nelle file del Piacenza. Con l'Under 23 juventina gioca la seconda metà della stagione 2018-19,. A Pescara il difensore esterno romano trascorre la prima metà della stagione in corso, mostrando un buon rendimento per quello che può essere un buon rendimento.. Che rispetto alla cifra di 1 milione di euro spesa sei mesa prima per portarlo definitivamente in bianconero significa unPrese a sé sono già cifre rilevanti.. Ma in realtà la traiettoria-flipper di Masciangelo e il valore finanziario che viene associato al calciatore sono inseriti in un giro molto più complesso. Che non riguarda soltanto Juventus e Pescara.– Succede infatti che nel flusso di calciomercato col Pescara la Juventus registri un valore finanziario in entrata da 2,34 milioni di euro per la cessione di Masciangelo,. Avviene tutto durante il mercato di gennaio 2020 e quel valore finanziario è impiegato per portare alla Juventus Under 23 l'attaccante brasiliano con passaporto italiano. Classe 1994, Brunori fin lì ha disputato mezzo campionato col Pescara, esattamente come Masciangelo. E come Masciangelo si trova a Pescara in prestito.Ma allora come fa il Pescara a cedere i diritti di Brunori alla Juventus? Semplice: li riscatta dal Parma un minuto prima di venderli alla società bianconera . Per quanto riguarda il valore impiegato per riscattare Brunori dobbiamo fidarci del dato riferito da Transfermarkt, poiché per ottenere quello ufficiale dovremo attendere la pubblicazione dei bilanci ufficiali di Parma e Pescara al 30 giugno 2020, dei quali si potrà entrare in possesso soltanto nella primavera del 2021. Ma dando per buoni i valori indicati del sito specializzato – che, ribadiamo, sono sempre abbastanza precisi –. QIl che, secondo calcoli che per il momento non possono non essere grezzi,. Quanto al Parma, se si limitasse la valutazione a questo intreccio parziale – un calciatore ceduto a 0,5 milioni e rivenduto un minuto dopo dalla società cedente a 2,85 milioni – ci sarebbe da risparmiare qualsiasi considerazione. Ma in realtà, ancora una volta, il gioco è più complesso. E con l'aumentare dei suoi passaggi si scorge di essere davanti a un triangolo di mercato.. In questo caso il calciatore che prende la traiettoria opposta, con cessione da Pescara a Parma, è il centrocampista uruguayano, classe 1992. Anche nel suo caso si tratta di un riscatto, dopo mezza stagione già trascorsa a Parma in prestito. E secondo quanto riferisce Transfermarkt il valore trasferito dal Parma al Pescara per assicurarsi in via definitiva l'uruguayano è. Su quest'ultimo valore, come si vedrà fra poco, c'è da fare qualche distinguo.– Se l'intreccio si fermasse qui sarebbe davvero grassa per il Pescara. La società guidata da. Ma ancora una volta questa rappresentazione delle cose è parziale, specie per ciò che riguarda i rapporti tra Pescara e Parma.E in attesa che chi di dovere decida se sia il caso di farsi un'idea più chiara su certi rapporti di consorellanza, a noi tocca allargare il raggio dell'analisi e guardare ai movimenti effettuati durante la finestra estiva della campagna trasferimenti. Lì troviamo un trasferimento da Parma a Pescara che riguarda, attaccante classe 1991 su cui il Parma è piombato dopo lo svincolo causato dal fallimento del Bari nell'estate del 2018. Dopo avere trascorso la stagione 2018-19 in prestito al Foggia, Galano viene trasferito a titolo definitivo. Dove? Al Pescara. E qual è il prezzo pagato dalla società abruzzese per acquisire l'attaccante?Ma non è questo il punto. Il punto sta nel fatto che, in attesa di vedere confermate le cifre di Transfermarkt dai bilanci al 30 giugno 2020,. È ciò che si legge, ancora una volta, nella relazione finanziaria del club abruzzese al 30 giugno 2019, dove si parla di un obbligo di riscatto per il Parma alla prima presenza del calciatore dopo il 1° febbraio 2020.Ma francamente non ci stupiremmo se, dalla lettura dei bilanci delle due società al 30 giugno 2020, dovesse essere confermato il dato di Transfermarkt: eLa connessione fra Parma e Pescara merita un'analisi a sé, che certamentecondurrà a breve. Non prima della connessione tra Pescara e Juventus, tuttavia. Di essa ci si occuperà presto. Per adesso bisogna invece chiudere il triangolo del fitto movimento di calciatori che si anima durante il mercato di gennaio, guardando al lato mancante: quello che connette Juventus (Under 23) e Parma. A fare il viaggio in direzione opposta, da Parma a Torino, èUn difensore centrale classe 1999 che nell'estate 2019 il Parma aveva parcheggiato in prestito al Trapani, società di cui Faggiano è stato direttore sportivo dal 2012 al 2016 (come potete leggere dall'apologetica pagina di Wikipedia dedicata al ds del Parma ) e dalla quale passa un altro calciatore destinato all'Under 23 bianconera, il difensore centrale. Nel caso dell'incrocio fra Parma e Juventus Under 23 i valori finanziari scambiati sono quasi tutti ufficiali perché riportati dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2019 presentata dalla società bianconera. Dalla figura 1 riportata sopra leggiamo che. Fra l'altro, la scheda presente su Transfermarkt avverte che questo valore potrebbe essere incrementato dal verificarsi di alcune condizioni sportive . Riguardo a Minelli, si apprende (immagine 2 pubblicata sopra) che per dare alla propria Under 23 un difensore prelevato dalla squadra penultima in Serie B. Per conoscerne l'esatta entità bisognerà aspettare circa un anno. Troveremo modo di impiegare il tempo che manca.(2. continua)