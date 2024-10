Emergono nuovi particolari legati all'nella mattinata di lunedì. Nella richiesta per la loro custodia cautelare,, Paolo Storari e Sara Ombra scrivono: "Ci fu una totaleIl riferimento è alle audizioni dello scorso 15 marzo 2024 in Commissione antimafia del Comune di Milano di. Dichiarazioni che, secondo i pm, attestano "la totale sottovalutazione del fenomeno qui investigato e il completo scollamento dalla realtà dello stadio, non senza considerare alcune

I legali dell'Inter il 30 aprile 2024 hanno depositato una "memoria" in cui si limitavano a "ripetere" ciò che era stato detto "in sede comunale". Da questa memoria emerge un dato di interesse: "", con una mail datata 28 marzo 2024.e che "comprova ancora una volta una totale sottovalutazione del fenomeno, anche da parte della commissione comunale".

Sempre: uno rivolto all'interno, dove le regole organizzative vengono pretermesse; l'altro rivolto all'esterno, dove le medesime regole sono oggetto di formale ossequio".