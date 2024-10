Inter più forte della bufera ultras: non era facile, ha vinto da grande squadra

Redazione Calciomercato

. Perché non è ragionevole pensare che la bufera ultras, sconvolgente, non abbia scalfito nemmeno un po’ la condizione psicologica di allenatore e squadra.È finita 4-0. Quattro gol. Quattro reti. La speranza interista è che si possa ricordare in futuro la partita con la Stella Rossa con “”: gioco di attualità e di parole. La risposta in gioco arriverà dalla giustizia ordinaria e forse anche da quella sportiva. Dipende quante e quali intercettazioni ci saranno, da ascoltare e utilizzare, anche se non rilevanti penalmente.

, seppure ancora con qualche piccola incertezza difensiva. Grande squadra per grandi giocatori, tipoche è un piacere vederlo giocare. Tipoche in certe serate esibisce freschezza e saggezza, pura poesia tattica. Sono loro le due stelle in più, nella squadra già stellare del campionato scorso. C’è tutto, nell’Inter di quest’anno, per battere con facilità quell’unica stella del panorama internazionale che si chiama Stella Rossa di Belgrado, ex icona dell’antico calcio slavo.

Per tutto il resto, c’è da attendere che - come si dice in certe occasioni - “la giustizia faccia il suo corso”: con serenità ma anche con la normale preoccupazione di certe situazioni.