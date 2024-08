Redazione Calciomercato

Pochettino nuovo ct degli USA. Cosa ha vinto in carriera?

11 minuti fa



Mauricio Pochettino sarà il nuovo commissario tecnico degli Stati Uniti, in sostituzione di Gregg Berhalter, esonerato dopo la pessima Copa America disputata in casa. Lo rivela The Athletic.



In carriera, il 52enne allenatore argentino ha raggiunto una finale di UEFA Champions League (2018-2019) con il Tottenham e ha vinto un campionato francese (2021-2022), una Coppa di Francia (2020-2021) e una Supercoppa francese (2020) con il Paris Saint-Germain.



Fra i giocatori nel giro della nazionale statunitense attualmente impegnati in Italia, Pochettino dovrà osservare Timothy Weah, attaccante della Juventus, Christian Pulisic e Yunus Musah del Milan, Weston McKennie, in uscita dalla Juventus, e infine Gianluca Busio e Tanner Tessmann del Venezia,