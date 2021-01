IL TABELLINO

. Primo, perché l’, che quest’anno aveva sempre segnato in trasferta, non riesce a racimolare la miseria di un gol. Secondo, perché il pareggio sottrae la possibilità di chiudere il girone d’andata a pari punti con il Milan (nerazzurri a meno due) e di fregiarsi del platonico, ma significativo titolo di campioni d’inverno (l’Inter sarebbe stata prima per differenza reti). Terzo, perché(espulso al 90’ per proteste causa i soli quattro minuti di recupero concessi dall’arbitro Maresca)(aveva battuto la Juve a San Siro) e, soprattutto, ha visto ancora una volta la sua squadra regalare punti ad una medio-piccola brava a difendersi e poco più.. Gino Pozzo, che già non lo voleva l’estate scorsa, dopo la salvezza raggiunta con merito, aveva intenzione di esonerarlo dopo la sconfitta con la Sampdoria. Se gli hanno lasciato due partite per invertire la rotta è perché anche la dirigenza friulana era convinta che contro Atalanta e Inter, l’Udinese avrebbe perso, Gotti sarebbe stato esonerato e da lunedì la squadra sarebbe stata consegnata a Semplici. Invece, siccome il calcio si fa beffe di tutti e però premia il lavoro delle persone serie, sono arrivati due pareggi preziosi per la classifica e prestigiosi per la qualità degli avversari. L’Udinese non solo adesso sarebbe salva, ma ha toccato quota 18 che per la fine dell’andata non è niente male.in una partita in cui contava correre più dell’avversario e vincere un maggior numero di contrasti.La squadra di Conte, invece, pur avendo il controllo dell’iniziativa e, dunque, della palla ha tenuto un ritmo blando, senza accelerazioni, senza accensioni e con molti palloni giocati lateralmente. Tutto ciò che l’Udinese si aspettava per attuare il suo piano difensivo (5-3-2) con grande assembramento in mezzo al campo. L’unica occasione del primo tempo è arrivata, così, da un colossale errore diche, ricevuta palla dal portiere Musso in disimpegno facile, ha regalato la sfera aall’interno dell’area. L’argentino ha fatto un passo e ha tirato a colpo sicuro,. Importa, invece, che in una partita arida di occasioni (un gol annullato ancora a Lautaro per fuorigioco, uno strepitoso tiro di Barella a dieci centimetri dall’incrocio dei pali) certe situazioni vanno capitalizzate perché raramente ricapitano.. Una, frutto di uno sganciamento laterale di Hakimi, è stata chiusa con un cross troppo avanzato per Lukaku (complessivamente spento). Poi, sempre uno spunto di Hakimi, ha prodotto un diagonale fuori di poco. L’Inter ci ha provato fino alla fine, ma ha fatto più confusione che altro. Conte, che ha cominciato con la formazione titolare - la stessa che aveva travolto la Juve - a venti minuti dalla fine ha cambiato tre giocatori: Young, Lautaro e Vidal (che non ha gradito, non capisco proprio perché), inserendo Perisic, Sanchez e Sensi. Non che le cose siano andate meglio, ma va apprezzato il tentativo di attaccare con due esterni di pura offesa (Perisic e Hakimi), mentre la partita si stava impantanando.(Lasagna perché Deulofeu non lo è) e, dunque, se non si perda un uomo nello scacchiere complessivo. E’ un discorso che ho già fatto e che ho affrontato, a Sky, con lo stesso Conte.. La difesa, ormai semi blindata, dovrebbe costituire un’ulteriore garanzia. Udine è, dunque, un episodio? Nonostante l’umore nero di Conte, per me sì. E, comunque, l’Inter ha pur sempre guadagnato un punto sul Milan.Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi (18’ s.t. De Maio), Samir; Stryger Larsen (33’ s.t. Molina), De Paul, Arslan (33’ p.t. Walace), Pereyra, Zeegelaar (33’ s.t. Nuytinck); Deulofeu (17’ s.t. Mandragora), Lasagna. All. Gotti.Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal (25’ s.t. Sensi), Young (25’ s.t. Perisic); Lukaku, Lautaro (25’ s.t. Sanchez). All. Conte.Arbitro: Maresca di NapoliAmmoniti: 10’ p.t. Arslan (U), 37’ p.t. Samir (U), 21’ s.t. Bastoni (I), 33’ s.t. Zeegelaar (U), 38’ s.t. Sensi (I)Espulsi: 45+1’ s.t. All. Conte (I)