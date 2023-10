Il casoe la Juventus si arrichisce di giorno in giorno di nuove pagine e nuovi dettagli. Vi abbiamo raccontato come dalle contro-analisi (), sia emerso chiaramente comenei prelievi di urina (due fialette ovvero il primo campione e quello delle controanalisi) effettuati nel post-partita della sfida contro l'Udinese che risale allo scorso 20 agosto. Rispetto a quanto trapelato nei giorni della prima positività(Deidroepiandrosterone). Non una novità marginale perché partendo da qui ci sono tre interrogativi da porsi in vista della sentenza del giudice prevista entro fine mese.La prima notizia da sottolineare è cheIl salario sarà quindi il minimo federale da contratto collettivo ovvero 42.477 euro lordi, circa 2 mila euro netti al mese.La seconda notizia da sottolineare è invece legata alla strategia difensiva del giocatore. Secondo Tuttosport Pogba deve decidere entro venerdì se chiedere al procuratore antidoping Pierfilippo Laviani diJuventus deciderà come operare, ma la richiesta die addirittura quella di unadovrebbero essere le vie già in programma da seguire per il club.per l'ex Manchester United. In un primo momento le sensazioni lato giocatore erano positive, dato che non sempre il Dhea è indicato chiaramente (rispetto al testosterone) negli integratori venduti soprattutto all'estero. Il valore molto alto riscontrato nelle analisi per una sostanza solitamente molto volatile, tuttavia, fa pensare che, riporta sempre Tuttosport,e, in questo caso, Pogba si ritroverebbe a dover spiegarenel nostro paese. Se così fosse il processo potrebbe addirittura trasformarsi da sportivo a penale.