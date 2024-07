Pogba: "Non sono finito, voglio tornare. Sono un giocatore della Juventus, non ho sentito Giuntoli e Motta"

Paul, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro il Belgio: "Sono molto contento di sentire l'amore della gente, ho visto la Francia contro il Belgio e ho potuto vedere l'amore delle persone. Mi hanno acclamato, hanno cantato il mio nome. E' stato bello, perché manco dai campi da un po'"."Mi sento ancora calciatore, voglio tornare in campo. Altrimenti avrei lasciato, voglio combattere questa ingiustizia. Sono positivo. Non ho mai detto di essere finito, io sono qui e non sono finito. Mi sento calciatore, mi sto allenando e sto passando tempo con la famiglia. Non sto giocando, non sto facendo la cosa che amo. Ho una gran voglia di tornare sul campo".

"Io sono ancora un giocatore della Juve, dovete parlare con loro. Sono sotto contratto, non ho parlato con Giuntoli e Motta. C'è un po' di silenzio, dovete chiedere a loro"