Osian Roberts rifiuta la nazionale al Galles: "Sono impegnato con il Como almeno fino al 2026"

Osian Roberto dice no al Galles. Il tecnico attualmente al Como ha comunicato attraverso i canali ufficiali di aver rifiutato la guida della nazionale gallese, il suo Paese, per continuare l’avventura sulla panchina del club lariano.“Vorrei ringraziare la Football Association of Wales per aver espresso un interesse ed avermi approcciato per il ruolo di commissario tecnico della Nazionale gallese. Da incredibilmente appassionato e fiero gallese amerei diventare allenatore del Galles un giorno. Attualmente però sono in un incredibile viaggio con il Como, avendoli aiutati a conquistare una storica promozione in Serie A. Sono impegnato con questo fantastico club e l'eccitante progetto almeno fino al 2026 e sarò grato per sempre per il supporto e la fiducia nei miei confronti".

"Auguro alla Nazionale del Galles ogni successo possibile nel nuovo capitolo in cui si stanno imbarcando. Al muro rosso e a tutti i tifosi del Galles con cui ho condivido lacrime e gioia, vorrei ringraziarvi genuinamente per il sostegno che ho sempre ricevuto da voi, specialmente nelle ultime settimane".