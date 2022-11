Esterno basso o esterno alto: avanti e indietro sulla destra, questa è una costante. Così come nelle ultime stagioni è stato una costante il contributo di Juannei Derby d’Italia. Rigori conquistati, gol importanti, passaggi chiave: il Panita è sempre stato un protagonista del classico del campionato italiano.Toccherà ancora a lui, domenica sera, consumare la fascia destra e aiutare la sua squadra a sbloccarsi nei big match, battere l’Inter e operare un sorpasso in classifica che avrebbe un peso specifico notevole, sia per il prosieguo della Serie A che per il morale dello spogliatoio bianconero.. Vanno ricercate qui le ragioni di una partenza con il freno a mano tirato. Oltre a questo, pesa anche la data di scadenza sul contratto, 30 giugno 2023, e un futuro ancora tutto da scrivere. A questo proposito, attenzione proprio all’Inter che, per radio mercato, potrebbe affondare il colpo e portare Cuadrado a Milano a parametro zero.