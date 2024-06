Portogallo-Repubblica Ceca: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Getty Images

Prosegue il programma die inizia anche il cammino deldi Cristiano Ronaldo e Rafael Leao: a Lipsia arriva l'esordio contro ladi Patrik Schick.Martedì la sfida valida per la prima giornata del gruppo F di Euro 2024, i campioni del 2016 debutteranno con una rosa ricca di talento contro una nazionale vogliosa di dimostrarsi sorpresa degli Europei per riscattare le ultime apparizioni poco esaltanti.Di seguito tutte le informazioni:

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

: Portogallo-Repubblica Ceca: martedì 18 giugno 2024: 21:00Tv: Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.: Rai Play, Sky Go, Now: Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Nuno Mendes; Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Ronaldo, Leao.. Roberto Martinez.: Stanek; Zima, Holes, Krejci; Coufal, Soucek, Provod, Barak, D. Jurasek; Hlozek, Schick.. Ivan Hašek.

- La partita fra Portogallo e Repubblica Ceca si gioca martedì 18 giugno 2024 alle ore 21:00 al Leipzig Stadium dell'omonima città tedesca.- La sfida fra Portogallo e Repubblica Ceca sarà visibile sia sui canali Rai, in chiaro, sia su Sky Sport. Il canale di riferimento sulla tv di Stato sarà Rai 1, mentre sull'emittente satellitare andrà in onda su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).- In streaming, Portogallo-Repubblica Ceca sarà visibile tramite l'app gratuita Sky Go, app per gli abbonati Sky, scaricabile su qualsiasi dispositivo mobile (pc, smartphone e tablet) con l'alternativa dell'opzione NOW. La partita sarà disponibile anche Rai Play.

- Su Sky, la telecronaca di Portogallo-Repubblica Ceca sarà a cura di Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti.Sulla Rai, toccherà a Stefano Bizzotto e Lele Adani.