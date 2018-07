La Fiorentina sta cercando un centrale di centrocampo che possa giocare davanti alla difesa, un giocatore che sappia unire tecnica e fisicità. Seguito Tomas Soucek dello Slavia Praga, ma su di lui ci sono tanti club anche italiani, come l’Atalanta. Pantaleo Corvino sta studiando anche altri profili per non farsi trovare impreparato. Intanto, nella prima fase del ritiro sarà Bryan Dabo a occupare quello spazio e a giocare da play basso. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.