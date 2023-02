Intervenuto in conferenza stampa, il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha presentato i nuovi acquisti Brekalo e Sirigu: "Siamo qui per presentare i due nuovi arrivi. Colgo l'occasione per salutare anche Sabiri, un altro nostro acquisto. Sirigu? Vi racconto un aneddoto. Era a cena qui a Firenze e io e Joe gli abbiamo pagato il conto. Ecco perchè ha scelto Firenze (ride ndr). Inoltre faccio l'in bocca al lupo a Gollini. Ringrazio Cerofolini, che è rimasto. Ringrazio anche Maleh e Zurkowski. Benassi? Lui è in prestito, loro invece non tornerannoCi siamo inseguiti da molto tempo, anche prima del Torino. Col Wolfsburg, per mantenere buoni rapporti, abbiamo mantenuto una percentuale per la futura rivendita. Lo seguivamo da quando è arrivato Italiano. Poteva arrivare a giugno, ma l'abbiamo anticipato visto i molti infortuni.Un ottimo prezzo per un calciatore forte. Ha caratteristiche non abbiamo in squadra. Lo conoscevamo bene e ci sembra un'ottima operazione.Non ho da commentare quello che ha detto. Lui ha ribadito certe situazioni. Noi siamo una società sana e solida. La semifinale la facciamo con la Cremonese, unica società che non ha aderito al "Salvacalcio"Mai cercato una punta. Un ruolo particolare. O ci credi o non ci credi e noi crediamo in loro. Noi abbiamo dei calciatori che si adattano facilmente. Jovic, Cabral, Kouamè e Nico Gonzalez. Ci riteniamo completi.- Biraghi ha un opzione in base alle presenze. L'ultimo giorno di mercato succedono tante cose. Gli altri li vogliamo rinnovare tutti, anche Amrabat e CastrovilliIl caso Amrabat è durato dalle 10.00 alle 24.00. Lui è un guerriero e ci aiuterà, ma noi siamo stati sempre chiari. Barcellona? Non rispondo.Il suo riscatto nasce dal fatto di voler tranquillizzare il ragazzo. Lui ci ha dimostrato di tenere a questa maglia. Siamo davvero contenti