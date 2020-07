Cesare Prandelli parla del momento della Juventus a La Repubblica: "Juve in difficoltà? Non mi pare. È primo in campionato e in corsa in Champions. Le aspettative sono sempre altissime, quando una squadra ha tanti solisti. Darle coralità non è immediato. Non si è vista ancora la continuità di gioco che il Napoli di Sarri aveva per tutta la partita, ma è un processo lungo, non si può fare in pochi mesi".





DYBAL-RONALDO - "I campioni scardinano le difese. Se non li hai, deve andarti tutto alla perfezione. Gli ultimi gol di Dybala non erano certo programmati o programmabili".

L'ex ct della Nazionale



SORTEGGI CHAMPIONS - "È un’occasione grande per Atalanta, Juve e Napoli. Sogno due italiane in finale. E l’Atalanta è già tra le prime otto"