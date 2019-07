Quasi un anno fa, l’diche si accingeva ad affrontare la fase di qualificazione dell’, ospitò all’Atleti Azzurri d’Italia l’Era la 24esima edizione del Trofeo Bortolotti. Valentino, il nuovo acquisto dell’, giocava allora esterno alto a sinistra in un 4-3-3. Un giocatore esplosivo, tecnico, scattante, capace di attaccare in qualsiasi momento le praterie alle spalle dei difensori bergamaschi. Era arrivato l’estate precedente dal, dove era stato allenato da tecnici interessanti come Roger, Adi; per intenderci un maniaco del, l’attuale allenatore dell’e un onesto prodotto del Barcellona. Niente male come percorso formativo. Arrivò a Berlino come attaccante, esterno, trequartista, per questo a Bergamo nel luglio del 2018 giocava ancora là davanti. Nell’ultima stagione però Dárdai ha cominciato a usarlo anche diversamente. Oltre a schierarlo esterno alto (a destra) in un, lo metteva terzino (sempre a destra). Quando invece passava al, Lazaro si alzava lungo la fascia, come laterale di centrocampo.- Ecco ad esempio il modulo dell’Hertha Berlino nella partita in casa contro il Borussia Dortmund persa 2-3. Il 16 marzo.Basta che il trequartista faccia un po’ di più la mezzala e il gioco è fatto. Lazaro è stato preso per giocare lì, da quinto. In questo modo AntonioIl passato da attaccante dell’austriaco in ogni caso si fa sentire, ed è saltato fuori a sprazzi nel corso della stagione. In particolare nel 5-0 di Lipsia., dove grazie alla sua esplosività riesce a reggere il confronto con gli esterni veloci della Bundesliga.Su un accenno di giro-palla a metà campo da parte dei Bullen,si lascia ingolosire un po’ troppo per la posizione che ricopre in questa circostanza. Gli viene l’idea (da attaccante) di anticipare il cambio di gioco diper il terzino. Vede la palla, un’unica possibile giocata e il destinatario potenziale del passaggio. È una follia.Non considera il reparto, agisce de facto come se fosse un corpo autonomo, slegato. Così se il centrocampista americano Adams sceglie una soluzione diversa, ad esempio il filtrante corto per, sono guai seri. Anche perché i tre dietro non sono certoQui sotto invece contro illa sua posizione del corpo al momento del passaggio si commenta da sola. Troppo piatto, non percepisce il pericolo di un filtrante. E non può essere certo fuorigioco visto l’amico laggiù in fondo.Contro il Wolfsburg infine, stavolta addirittura dentro l’area. Sempre attratto dall’uomo da marcare, il riferimento più semplice per un terzino. Ma ahinoi esistono le imbucate.– In compenso Valentino quando arriva sul fondo sa come farsi valere. In isolamento, anche in spazi strettissimi, può contare su un dribbling da esterno vero.Non guasta nemmeno avere un trascorso da trequartista, quando si avvicina il momento dell’ultimo passaggio. In due stagioni di Bundesligaha firmato ben 12 assist, di cui 7 nell’ultimo anno.. Ci vuole anche un pizzico di fantasia secondo me per vedere e realizzare questo bel passante lungolinea diretto a Ibisevic.Così come non è da tutti selezionare a gran velocità e al termine di un inserimento riuscito il compagno meglio piazzato dentro l’area trafficata del Bayern Monaco. Duda, nel caso specifico.In fondo l’austriaco è solo un classe ’96. Ha 23 anni come Lorenzo Pellegrini, per dire.