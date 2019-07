Romeluapprezza. Cosa? Il trasferimento all’Inter di Valentino, assistito da Federico, lo stesso agente del belga. Lukaku, infatti, su Instagram ha messo un “like” al post del proprio procuratore che ha annunciato la conclusione della trattativa tra l’esterno austriaco e l’Inter. La società nerazzurra ci sta provando seriamente per il belga, ma il Manchester United non ha intenzione di far sconti: serviranno almeno 70 milioni di euro. L’apertura del giocatore all’Inter e al modo di allenare di Antonio Conte è già arrivata in tempi non sospetti…