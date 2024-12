Prosegue la: il programma della domenica pre-natalizia del campionato inglese prevede cinque sfide.Dopo il clamoroso tonfo del, che al Villa Park di Birmingham, e la vittoria nettissima, nel derby di Londra, tocca aldie aldi‘Blues’ e ‘Red Devils’ scendono in campo alle 15:00, rispettivamente a Goodison Park controe all’Old Trafford, in casa, contro il. In contemporanea scendono in campo ancheIl big match di giornata è in programma alle 17:30. Ilospita la capolista, a caccia del riscatto dopo i due pareggi di fila contro Newcastle e Fulham.