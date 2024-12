Haaland flop con il Manchester City: in Premier League brilla la stella Isak

Getty Images

Ilsta attraversando un momento di, dietro alla quale si nasconde anche il. L’attaccante norvegese, infatti, sembra l’ombra di sé stesso e non riesce a essere protagonista nel gioco di Pep Guardiola. Le statistiche parlano chiaro e sottolineano come nelle ultime cinque gare di campionato,Se da una parte Haaland non brilla,, che splende sempre di più nei cieli inglesi: stiamo parlando di, attaccante di proprietà del Newcastle. Il centravanti svedese è, infatti, reduce da una tripletta messa a segno nella vittoria contro l’Ipswich Town. Ma non solo: il classe 1999 va a segno addirittura da quattro partite consecutive (10 reti in 15 gare di campionato). E’ ancora presto per parlare di un, ma quello che è certo è che lo svedese sta facendo davvero bene in questa stagione inglese.

Intanto l’, anche se il tecnico dei Magpies Eddie Howe si è detto fiducioso della permanenza di Isak: “. È un giocatore di primissima fascia. È motivato e vuole fare bene. Ha grandi aspirazioni per la sua carriera, ma è ancora relativamente giovane”.