Premier League: Chelsea-Palace e Newcastle-Tottenham, poi Manchester United-Liverpool LIVE dalle 14:30

Il programma del terzo turno di Premier League 2024/25 si chiude oggi con le ultime tre sfide. Alle 14:30 il Chelsea di Enzo Maresca ospita a Stamford Bridge il Crystal Palace. Dopo il ko all’esordio per 2-0 contro il City, i Blues hanno rifilato un netto 6-2 al Woverhampton in trasferta e vanno a caccia del primo successo stagionale davanti ai propri tifosi. Per il Palace, invece, finora due sconfitte su due contro Brentford e West Ham. Alla stessa ora, il Newcastle se la vedrà col Tottenham, avversaria della Roma in Europa League. I Magpies hanno totalizzato 4 punti, grazie al successo sul Southampton e al pari col Bournemouth, stesso rendimento nei primi 180 minuti degli Spurs. I riflettori saranno tutti puntati sull’Old Trafford, dove alle 17 il Manchester United sfiderà il Liverpool di Arne Slot. Due successi su due per i Reds, che vogliono tenere il passo del Manchester City di Guardiola, mentre lo United cerca la vittoria dopo la sconfitta contro il Brighton.