Juventus, ultime ore per Sancho: le difficoltà, il fattore Kostic, le alternative

di un mercato che, per la Juventus, è già pirotecnico . Fino a mezzanotte,. Per i bianconeri, sarebbe la ciliegina sulla torta, anche se non una vera e propria necessità, visto che la Juventus infatti ha già preso Nico Gonzalez e Francisco Conceicao per rinforzare gli esterni.Ieri Sancho ha ribadito alla dirigenza bianconera di gradire particolarmente il trasferimento a Torino, in quanto avrebbe anche la possibilità di disputare la prossima Champions League., e la Juventus vorrebbe pagarne la metà o poco meno. A questo si aggiungeper il suo cartellino visti gli investimenti fatti.

, che difficilmente la Juventus riuscirà a cedere entro la giornata di oggi, rimandando la cessione alla chiusura del mercato turco (entro il 13 settembre) o quello arabo (entro il 7 ottobre). Da quel che emerge dall'ambiente Juve, se non dovesse arrivare a Sancho, Giuntoli concluderebbe il mercato senza altri acquisti., che la Juventus continuerà però a monitorare in vista di gennaio o della prossima estate.