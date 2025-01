Premier League: Fulham-Ipswich Town LIVE

Getty Images

Non solo il big match Liverpool-Manchester United in questa domenica, a chiudere la 20esima giornata della Premier League 2024/25 c'è anche un'altra partita in cui si incrociano ambizioni europee e di salvezza: alle 15 c'èI Cottagers arrivano da sette risultati utili consecutivi e con una vittoria aggancerebbero l'Aston Villa all'ottavo posto, a quota 32 punti.I Tractor Boys invece sono 18esimi con 15 punti, ma nell'ultimo turno hanno ottenuto un prestigioso trionfo casalingo contro il Chelsea.