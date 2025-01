Getty Images

Premier League LIVE: Tottenham rimontato dal Leicester, poi Aston Villa e Manchester United

Gianluca Minchiotti

32 minuti fa



La 23esima giornata della Premier League prosegue oggi con quattro match. Alle 15 si inizia con Crystal Palace-Brentford e Tottenham-Leicester, per poi proseguire alle 17.30 con Aston Villa-West Ham e Fulham-Manchester United.



LE PARTITE DI SABATO - Oltre a Manchester City-Chelsea 3-1 piatto forte della 23esima giornata di Premier League, alle 16:00 scendono in campo dieci squadre, tra cui la capolista Liverpool, che batte 4-1 l'Ipswich e sale a quota 53 punti in classifica.



I Reds sono a +6 sull'Arsenal che vince con il Wolverhampton in trasferta grazie al gol di Riccardo Calafiori in una gara terminata 10 contro 10 per le espulsioni di Lewis-Skelly per i Gunners (che contestano la decisione dell'arbitro Michael Oliver) e di Joao Gomes, nella ripresa, per gli Wolves.