In attesa di Manchester City-Chelsea delle 18:30, piatto forte della 23esima giornata di Premier League, alle 16:00 scendono in campo dieci squadre, tra cui la capolista Liverpool, impegnata in casa contro l'Ipswich Town.

In campo anche il Nottingham e Arsenal, secondi a 44 punti, che andranno in casa, rispettivamente, di Bournemouth e Wolverhampton. Chiudono il pomeriggio di Premier Southampton-Newcastle e Brighton-Everton, con i Toffees, a quota 20 punti, che puntano a vincere per staccare definitivamente proprio Wolverhampton e Ipswich, quartultima e terzultima con 16 punti.