Il secondo turno di Premier League prosegue con altre due partite nella giornata di oggi, in attesa del posticipo di domani sera tra Wolverhampton e Manchester United. Alle 15, il neo-promosso Sheffield United ospita il Crystal Palace di Hodgson, ma l'attenzione principale è rivolta alla sfida tra Chelsea e Leicester delle 17.30, che segna l'esordio ufficiale di Lampard davanti al pubblico di Stamford Bridge. Dopo le sconfitte contro Manchester United e Liverpool (Supercoppa Europea), i Blues sono chiamati a reagire per non aprire la primi crisi stagionale.