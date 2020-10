Dopo la vittoria deldi, che grazie a superha spazzato via l’, alle 13.30 torna in campo la. Alle 13.30 tocca alcon gli uomini di Pepche vanno in casa del, appaiato a 7 punti, alla ricerca della terza vittoria in campionato.Alle 16, invece, ilattende il: i Cottagers, dopo 4 ko consecutivi, hanno pareggiato nell’ultimo turno, ma sono ancora a caccia della prima vittoria; i Glaziers, dopo un avvio super, sono incappati in due sconfitte e un pareggio. Alle 18.30, invece, c’è il big match di giornata, con due squadre che non se la passano benissimo:. I Red Devils sono fermi a 6 punti, i Blues a 8 (ma con una partita in più), con la squadra di Solskjaer che ha dato segnali di risveglio in Champions, andando a vincere a Parigi col Psg.Infine, alle 21, spazio ai campioni in carica del Liverpool, reduci dal 2-2 nel derby con l’capolista, che ad Anfield aspettano lopenultimo: con una vittoria, Klopp, supererebbe Leeds e Aston Villa, andando a pari punti con Ancelotti.