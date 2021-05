Dopo le partite di venerdì e di ieri, in attesa delle due gare del Monday Night, continua oggiHa apertodi Arteta, reduce dalla sconfitta per 2-1 nella semifinale di Europa League contro il Villarreal: i Gunners, che arrivano da due gare senza vittorie e non hanno quasi più nulla da chiedere al campionato,a St. James Park sul campo del(rosso a Schar), che invece deve ancora conquistare la salvezza e non perdeva da quattro partite.big match di giornata: ildireduce dal 6-2 alla Roma nella semifinale di Europa League, riceve a Old Trafford ildii Red Devils, imbattuti da fine gennaio, vogliono difendere il secondo posto e conquistare l'aritmetica qualificazione alla prossima Champions, ormai a un passo, mentre i Reds, imbattuti da sei sfide, devono solo vincere e sperare che quelle davanti rallentino. Sfida nella sfida quella tra Salah e Bruno Fernandes, rispettivamente 20 e 16 gol finora.Chiudeilche riceve l'ormai spacciatogli Spurs provano una complicata rincorsa Champions e devono mantenere il piazzamento Europa League.