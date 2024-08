GETTY

Dopo l'apertura con la vittoria del Manchester United per 1-0 con gol al debutto di Joshua Zirkzee, laoffre un sabato ricco di partite nella prima giornata del 2024/25. Si parte con il neopromossoche riceve il nuovodi Arne Slot: in tribuna anche Ed Sheeran, cantante, tifoso e anche azionista di minoranza dei Tractor Boys.Nel pomeriggio altre cinque gare: spiccadi, che inizia la sua Premier in casa contro il. In campo anchee, come ultima della serata, un'interessante, prima uscita ufficiale per Fullkrug e Todibo, strappati alla concorrenza di Milan e Juventus.