Premier League, Manchester United-Fulham LIVE 0-0: Leno para due volte su Bruno Fernandes

50 minuti fa

Prende il via la Premier League, che si apre oggi con Manchester United-Fulham. Il match di apertura della stagione 2024/25 va in scena ad Old Trafford, con la squadra di Erik ten Hag decisa a migliorare l'8° posto conquistato nella scorsa stagione, andando all'assalto di un posto in Champions League. Per farlo potrà contare su una rosa rinforzata dai nuovi innesti, tra i quali spiccano Joshua Zirkzee dal Bologna e Matthijs De Ligt dal Bayern Monaco, entrambi in panchina dal 1', oltre a Noussair Mazraoui, che invece è subito titolare. Dall'altra parte, il Fulham di Marco Silva proverà a partire con il piede giusto, tentando il colpaccio in trasferta. Alle 21 il calcio d'inizio della prima sfida del campionato inglese.