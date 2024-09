GETTY

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui la Premier League in diretta su NOW

Guarda su NOW

Sesta giornata di, con la solita scorpacciata di grandi partite nei pomeriggi del weekend: si parte con la capolistaimpegnata sul campo del, per poi passare alle gare in contemporanea delle 16: spiccanoLa giornata vede anche(occhio a Lopetegui in bilico),. Chiude il, che affronta alle 18:30 ilal Molineux.