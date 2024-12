Premier League LIVE dalle 20.30: Aston Villa-Brighton, Ipswich-Chelsea e Manchester United-Newcastle

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Dopo la scorpacciata domenicale, l'ultima giornata del girone di andata in Premier League offre tre partite, le ultime dell'anno per Manchester United, Chelsea e Aston Villa: i Red Devils cercano di risollevarsi contro il Newcastle a Old Trafford per dare una svolta alla gestione Amorim; i Blues vogliono contro-sorpassare Arsenal e Nottingham e riportarsi al secondo posto dietro al Liverpool, per farlo devono battere l'Ipswich a domicilio; i Villans ricevono il Brighton in una gara che si promette aperta e spettacolare.