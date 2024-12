Zirkzee fuori dopo 33' in Manchester United-Newcastle: Old Trafford lo fischia lui corre nel tunnel

Getty Images

- Joshua Zirkzee refuses to sit on the bench and goes STRAIGHT INSIDE!pic.twitter.com/CjOULOvzax — Football Report (@FootballReprt) December 30, 2024

. Non sembra esserci soluzione alla crisi dei Red Devils, o per lo meno il nuovo tecnico Ruben Amorim non sembra nemmeno in grado di mantenere il rendimento già insufficiente del suo predecessore, Erik ten Hag. Ma chi sembra soffrire particolarmente la situazione che si è venuta a creare èarrivato in estate per oltre 40 milioni ma fin qui estremamente deludente. Tanto da essereSotto di due reti dopo 20 minuti per via dei sigilli di Isak e Joelinton, Amorim, evidentemente spazientito dall'incidenza nulla dell'olandese ex Bologna, ha rotto gli indugi e lo ha richiamato in panchina. Per inserire un altro attaccante? No, perché. Ancora più umiliante la situazione, per Zirkzee, se si aggiungono i

- Gary Neville, leggenda dello United, ha commentato così l'episodio a Sky: "In verità mi dispiace per lui.".- Amorim, prima del Newcastle, l'ha schierato solo due volte titolare in Premier League: segno che per lui sia uno dei tanti, un rincalzo e niente più. Basterà all'olandese? Certo, la prima mossa dovrà arrivare da lui, perché la Juventus, una delle possibili destinazioni a gennaio, può prenderlo solo in prestito